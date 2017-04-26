Определены самые популярные у россиян направления перелетов с пересадкой

Наиболее популярным у российских путешественников маршрутом с пересадкой оказался Москва — Манила (столица Филиппин). Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Skyscanner, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 26 апреля.

Эксперты компании пришли к такому выводу, изучив информацию о поисковых запросах и бронировании авиабилетов. Они также выяснили, что самыми востребованными пересадочными пунктами в данном случае стали Гуанчжоу, Пекин и Абу-Даби.

На втором месте рейтинга из 10 позиций находится непрямой перелет из Москвы в Куала-Лумпур (Малайзия). Для пересадки на этом направлении россияне чаще всего выбирают Абу-Даби. Перелет из российской столицы на таиландский остров Самуй замкнул тройку. Популярным пересадочным пунктом на данном маршруте стал Бангкок.

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Путешествия из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх заняли четвертую и пятую позиции соответственно. В обоих случаях туристы зачастую добираются сначала до Стамбула, откуда летят напрямую в пункты назначения.

Шестая строчка досталась рейсу Санкт-Петербург — Лиссабон. На седьмой находится маршрут между Северной столицей и испанским островом Тенерифе. В топ-10 также вошли полеты из столицы России на Сейшельские острова и во Флоренцию, а также из Петербурга в Нью-Йорк.