Названы самые популярные направления перелетов у любителей бизнес-класса

Самым популярным в 2016 году внутренним направлением перелетов у путешествующих бизнес-классом россиян стал маршрут Москва — Сочи. Об этом сотрудники туристического сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 27 февраля.

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав информацию о купленных через портал авиабилетах. На втором месте оказались рейсы в Симферополь, на третьем — в Санкт-Петербург.

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Четвертая строчка досталась перелетам из российской столицы в Ростов-на-Дону, пятая — в Минеральные Воды. На шестой строчке расположился маршрут Москва — Краснодар. Рейсы Петербург — Сочи заняли седьмую позицию. Далее следуют перелеты из Москвы в Екатеринбург и Красноярск. Замыкают десятку путешествия из Северной столицы в Симферополь.

В среднем билет бизнес-класса по России в 2016 году обходился в 56,5 тысяч рублей (туда и обратно). Это на 12 процентов больше аналогичного показателя 2015 года.

Среди зарубежных направлений самыми популярными оказались перелеты в Германию. Второе и третье места заняли Израиль и Италия соответственно. На четвертой строчке оказалась Испания. Пятая позиция досталась Кипру.

В топ-10 в порядке убывания также попали Белоруссия, Франция, Черногория, Греция и Чехия. Средняя цена билетов бизнес-класса в Европу в 2016 году составила 89,5 тысячи рублей (рост на 21 процент в сравнении с 2015-м).

Ранее сообщалось, что самым востребованным внутренним авианаправлением в феврале был признан Сочи, а за рубежом — Кишинев.