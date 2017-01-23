Эксперты определили популярные российские авианаправления на февраль

Самым востребованным направлением для перелетов по России в феврале оказался Сочи. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 23 января, рассказали представители турсервиса «Туту.ру».

Эксперты компании пришли к такому выводу, проанализировав информацию о бронировании авиабилетов на портале. На маршрут Москва — Сочи пришлось почти 13 процентов от общего числа заказов на февраль. На втором месте топ-10 — перелет из столицы в Минеральные Воды (8,3 процента). Замыкает тройку путешествие в Симферополь с результатом в 3,7 процента.

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Четвертая позиция досталась Краснодару, пятая — Калининграду. Во вторую половину рейтинга в порядке убывания вошли перелеты из Москвы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тюмень и Екатеринбург. На десятой позиции расположился рейс Петербург — Самара.

Рейтинг популярных в феврале направлений ближнего зарубежья возглавило путешествие из российской столицы в Кишинев. На него пришлось чуть больше 12 процентов забронированных билетов. В тройку лидеров попали рейсы из Москвы в Тбилиси и Минск.

В Европе наиболее востребованным маршрутом февраля стал перелет из столицы России в Прагу (восемь процентов). В топ-3 популярных пунктов назначения также оказались Мюнхен и София.

В октябре специалисты турсервиса Kayak.ru назвали перуанскую столицу Лима самым популярным у россиян южным авианаправлением на зиму 2016-2017 годов.

