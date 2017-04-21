Определены популярные у богатых туристов авианаправления на майские праздники

Внутренние направления перелетов стали самыми популярными у пассажиров бизнес-класса на грядущие майские праздники. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Aviasales, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 21 апреля.

Эксперты компании сделали такое заключение, проанализировав информацию о бронировании авиабилетов. На втором месте рейтинга из 10 позиций находится Китай, США замыкают тройку. В список в порядке убывания также вошли Таиланд, Испания, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Индонезия и Мальдивы.

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Из данного перечня наиболее дешевыми оказались билеты в Европу. Например, перелет из Москвы в Рим в бизнес-классе стоит от 25 тысяч рублей, в Париж — от 32 тысяч (туда-обратно). При этом путешествие из российской столицы в Крым обойдется уже в 38,8 тысячи рублей.

Специалисты также заметили, что с майских праздников 2016 года билеты на ряд направлений подешевели. Средняя стоимость перелета из России в США и обратно упала на 26 процентов и составляет 285 851 рубль (туда-обратно). Авиабилеты бизнес-класса в ОАЭ стали дешевле за год на треть, сейчас их можно приобрести минимум за 139 678 рублей.

Самый дорогой авиабилет, купленный с помощью Aviasales, для путешествий бизнес-классом на майские праздники обошелся в 975 592 рубля. За эти деньги двое москвичей слетают в Дубай и вернутся назад.

В начала марта лидером по популярности у российских туристов на длинные весенние выходные по версии сервиса «Слетать.ру» была признана Турция.

Этой весной россияне будет отдыхать с 29 апреля по 1 мая, отмечая Праздник весны и труда, а также с 6 по 9 мая в честь Дня Победы.

