Определена самая популярная страна для перелетов из России за последние 10 лет

Самой популярной за последние 10 лет страной для перелетов из России признана Молдавия. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 5 апреля, рассказали сотрудники компании «Туту.ру».

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Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав количество авиабилетов, оформленных за последние 10 лет с помощью турсервиса. Вторым по востребованности направлением за указанный период стала Украина. Казахстан замкнул тройку.

Четвертая позиция досталась Белоруссии, пятая — Германии. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Армения, Узбекистан, Италия, Турция и Испания.

Наиболее востребованным за 10 лет внутренним авианаправлением стал маршрут Москва — Сочи. Самым популярным европейским городом оказался черногорский Тиват (с вылетом из российской столицы).

По информации сервиса RoomGuru.ru, больше всего российских туристов в 2016 году отдохнули в Грузии. В тройку лидеров также вошли Италия и Таиланд.

