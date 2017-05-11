Лужков прокомментировал решение Грузии включить его в черный список

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков счел намерение властей Грузии запретить ему въезд в страну неразумным. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 11 мая.
«Обычно решения такого рода возникают после каких-то действий, которые направлены против интересов Грузии или какой-то другой страны. В данном случае я побывал в Грузии как турист», — сказал он.
Лужков подчеркнул, что его поездка была оформлена через местное туристическое агентство.
Бывший столичный градоначальник вместе с женой и друзьями провел в Грузии майские праздники. По данным агентства, ранее он несколько раз посещал Абхазию и Южную Осетию, которые Тбилиси считает оккупированными территориями. Россия признала независимость республик в 2008 году.
Ранее в четверг замминистра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили заявил, что власти страны планируют внести Лужкова в так называемый черный список. После этого ему будет запрещен въезд на территорию республики.
Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год и был уволен указом президента с формулировкой «в связи с утратой доверия». Сейчас он владеет предприятием «Частный конный завод "Веедерн"», которое расположено в Калининградской области. По словам врио губернатора региона Антона Алиханова, Лужков участвует в работе областной сельхозкомиссии.