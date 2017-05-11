Власти Грузии запретят Лужкову въезд в страну

Власти Грузии намерены запретить бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову въезд в страну, его фамилия будет внесена в так называемый черный список. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел республики Шалва Хуцишвили, передает в четверг, 11 мая, издание «Новости Грузии».

Хуцишвили объяснил, что бывший мэр российской столицы смог посетить Грузию в начале мая, так как власти республики не вносили его в список лиц, которым запрещен въезд. «Мы введем его в этот список, и в Грузию он не сможет въехать», — пообещал чиновник.

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8 мая «Новости Грузии» сообщали, что Лужков находится в Грузии. По информации СМИ, бывший мэр Москвы гостил, в частности, у схиархимандрита Серафима Бит-Хариби, духовного наставника православных ассирийцев, который опубликовал соответствующий пост в соцсети (запись позднее была удалена). «Новости Грузии» напомнили, что в 2006-м МИД республики передал российским властям ноту протеста в связи с несогласованным с Тбилиси визитом Лужкова в Абхазию. Еще один визит в Абхазию Лужков совершил в 2009 году.

Независимость Абхазии, провозглашенная ее властями в 1990-е годы, признана четырьмя государствами-членами ООН — Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру. Тбилиси в свою очередь считает Абхазию частью грузинской территории.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.

