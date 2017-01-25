Калининградский губернатор рассказал о сухом законе в хозяйстве Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков участвует в работе сельхозкомиссии администрации Калининградской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Антон Алиханов в интервью «Коммерсанту», опубликованном в среду, 25 января.

По словам Алиханова, он рад тому, что бывший столичный градоначальник обосновался в Калининградской области. «Работает на совесть и вкладывает большое количество средств и души в это, хозяйство у него образцово-показательное, даже сухой закон у себя ввел», — сказал глава региона.

Он лично ознакомился с хозяйством Лужкова в Озерском районе региона. Бывший московский мэр запустил там производство палет из шелухи гречихи, с помощью которых обогревает здания. Кроме того, у него созрел первый урожай грибов, отметил Алиханов.

«Зашли, а у него как раз вешенки созрели, мы их попробовали за обедом», — рассказал врио губернатора.

23 декабря стало известно о госпитализации Лужкова из-за воспаления легкого. Ему стало плохо во время деловой встречи в МГУ. Через три дня экс-градоначальника выписали из больницы.

5 декабря сообщалось, что 30-летний Антон Алиханов — самый молодой руководитель среди глав российских регионов — намерен использовать идеи бывшего мэра Москвы по вовлечению в оборот сельхозземель.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год и был уволен указом президента с формулировкой «в связи с утратой доверия». Сейчас он владеет предприятием «Частный конный завод "Веедерн"» в Калининградской области. Помимо разведения лошадей редких пород, предприятие также занимается выращиванием зерновых культур.