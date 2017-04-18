Протест Грузии из-за визита Лаврова в Сухум сочли заказом США

Грузия выразила протест в связи с визитом главы российского МИД в Абхазию, выполняя заказ Соединенных Штатов, считает член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 18 апреля.

«Люди отрабатывают деньги, которые им пустили из-за океана. Сейчас нужно заострить все вопросы, связанные с Россией, поэтому они начали сейчас так нервно дергаться по этим вопросам», — сказал депутат.

Вместе с тем Тайсаев усомнился в том, что соответствующие поручения отдает администрация действующего президента США Дональда Трампа. «Эту политику проводят люди, которые ею занимаются не один год», — отметил он.

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Ранее во вторник замминистра иностранных дел Грузии Давид Джалагания назвал визит главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию попыткой посягательства на суверенитет страны.

18 апреля Сергей Лавров примет участие в открытии нового комплекса зданий российского посольства в Сухуме. Предполагается, что на следующий день он проведет переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

Независимость Абхазии, провозглашенная ее властями в 1990-е годы, признана четырьмя государствами-членами ООН — Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру. Тбилиси в свою очередь считает Абхазию частью грузинской территории, аналогичного мнения придерживаются в США.