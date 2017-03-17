В Тбилиси заявили о размещении дополнительных российских С-300 в Абхазии

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил о размещении Россией дополнительных зенитных ракетных комплексов С-300 в Абхазии, передает «Интерфакс».

«Эти действия российской стороны так же, как и решение о вхождении в состав российских вооруженных сил подразделений Южной Осетии, еще раз подтверждают, что российская политика ориентирована на аннексию, а не на обеспечение мира и безопасности», — Джанелидзе.

Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили предположил, что размещение Россией зенитных комплексов направлено против активности НАТО в Черном море, сообщает агентство.

Комплексы С-300 поставляются в Абхазию с 2008 года и являются штатным вооружением российской военной базы в этой республике.

В 2010 году официальный представитель Госдепартамента США Филип Кроули заявил, что в Вашингтоне знают о размещении российских ЗРС в Абхазии.