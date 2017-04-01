Представитель НАТО исключил войну с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии

Представитель НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью исключил возможность войны с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии после вступления Грузии в альянс. Такое заявление он сделал в интервью журналу «Коммерсант Власть», опубликованном в субботу, 1 апреля.

По словам Лахью, присутствие российских военных сил в Грузии не остановит вступление этой страны в НАТО. При этом альянс признает территориальную целостность республики, но не намерен идти на конфликт с Россией.

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«Когда Грузия получит приглашение в НАТО, ей придется самостоятельно решать вопрос о статусе этих территорий. Потому что никто не будет использовать пятый параграф на этих территориях», — уточнил представитель НАТО.

Лахью подчеркнул, что альянс «точно не будет» воевать с Россией в Абхазии. Он также напомнил, что задача НАТО — защищать мирные отношения.

Пятая статья Устава НАТО говорит о принципе коллективной обороны. По нему нападение третьей страны на одного из членов альянса квалифицируется как нападение на организацию в целом и гарантирует жертве агрессии защиту союзников.

14 марта президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Южной Осетией о порядке вхождения ряда подразделений ее вооруженных сил в состав ВС РФ.

В ноябре 2016 года Путин подписал закон о ратификации договора с Абхазией о создании объединенной группировки войск.