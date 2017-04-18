В Грузии визит Лаврова в Сухум назвали посягательством на суверенитет страны

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания заявил, что визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Абхазию является «очередной попыткой посягательства на суверенитет страны». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает ТАСС.

По информации агентства, Джалагания также отметил, что приезд Лаврова в Сухум говорит об «игнорировании международных принципов и законов».

Кроме того, грузинское внешнеполитическое ведомство разместило на своем сайте заявление, в котором призвало Россию прекратить практику провокационных действий. В документе также отмечается, что «прибытие министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие в Сухуме нового здания дипломатического представительства России грубо нарушают принцип уважения суверенитета и территориальной целостности государства в рамках международно признанных границ».

18 апреля Лавров посетит Сухум с рабочим визитом и примет участие в торжественном открытии нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, передает ТАСС. Рабочий визит главы российского МИД в Абхазию продлится два дня. На 19 апреля запланированы переговоры Лаврова с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой, спикером народного собрания Валерием Кварчией и министром иностранных дел республики Дауром Кове.

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