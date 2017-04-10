Президент Грузии сравнил выборы в Южной Осетии с Крымской весной

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сравнил президентские выборы в Южной Осетии и референдум о переименовании республики с событиями Крымской весны. Об этом сообщает «Грузия Online».

«Утверждение "крымского прецедента" в практике международных отношений создаст опасность не только национальной безопасности Грузии, но и тем универсальным и основополагающим принципам дееспособности, на которые опирается современный международный порядок», — сказал Маргвелашвили.

Материалы по теме Цхинвал перед выбором С чем идет на избирательные участки Южная Осетия

Он также высказал мнение, что выборы и референдум в Южной Осетии «направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии» и обвинил Москву в попытке аннексии территории республики.

В ночь на 10 апреля сообщалось, что на прошедших 9 апреля выборах главы республики в Южной Осетии лидирует спикер парламента Анатолий Бибилов, за него проголосовали 54,18 процента пришедших на участки. Также стало известно, что, по данным экзитполов, 81,5 процента участников референдума в Южной Осетии согласны на введение для республики равнозначного названия Алания.

Южная Осетия провозгласила независимость от Тбилиси. Сейчас республика имеет статус частично признанного государства. Ее считают самостоятельной страной пять государств: Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума 2014-го, предшествовавшие голосованию события получили название Крымской весны. Киев и ряд стран Запада отказались признать итоги плебисцита. Москва в ответ указывает на то, что процедуры вхождения полуострова в состав РФ соответствовали нормам международного права, и напоминает, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.