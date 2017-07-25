Цетробанк отозвал иск к структуре Дерипаски об оферте акционерам «Иркутскэнерго»

Арбитражный суд Иркутской области прекратил производство по иску Банка России, который требовал от Тельмамской ГЭС (входит в «Евросибэнерго» Олега Дерипаски) исполнить предписание об оферте акционерам «Иркутскэнерго». Об этом во вторник, 25 июля, сообщает газета «Независимая газета».

Издание отмечает, что таким образом ЦБ признал предложение Тельмамской ГЭС соответствующим закону и позволяющим миноритарным акционерам иркутской энергокомпании полностью реализовать свои права. По словам представителя «Евросибэнерго» Андрея Петрушинина, оферта позволит долгосрочным инвесторам зафиксировать свою прибыль. "Котировки акций "Иркутскэнерго" за последние три года выросли более чем на 200 процентов, показав один из лучших результатов на российском рынке. Вместе с тем, объём торгов этими бумагами традиционно небольшой, и продать на рынке более-менее крупный пакет, не обрушив при этом котировки, довольно проблематично. Он отметил, что качество предложения подтверждается тем, что цена оферты на 2 процента выше текущих котировок и на 5 процентов превышает среднюю стоимость акций с момента объявления сделки с "Интер РАО", вследствие которой и возникла необходимость делать оферту.

Оферту миноритарным акционерам ПАО «Иркутскэнерго» Тельмамская ГЭС выставила в июне 2017 года. В соответствии с законодательством цена выкупа одной акции была определена как ее средневзвешенная рыночная котировка за предшествующие шесть месяцев (составила 17,42 рублей). Оферта стала рекордной в секторе энергетики за последние годы — всего на выкуп структура Олега Дерипаски может направить до 8 миллиардов рублей.

В июне 2016 года Тельмамская ГЭС купила у «Интер РАО» 40 процентов акций «Иркутскэнерго». По результатам сделки совокупная доля «Евросибэнерго» в «Иркутскэнерго» стала больше 90 процентов, после чего мажоритарный акционер начал переговоры с кредитными организациями о получении банковской гарантии, требующейся для выставления оферты миноритарным акционерам о выкупе принадлежащим им 9 процентов акций энергокомпании. Однако переговоры затянулись, о чем «Евросибэнерго» уведомлял регулятора. Тем не менее, Центробанк направил Тельмамской ГЭС предписание с требованием объявить оферту, а несколько позднее направил иск в Арбитражный суд Иркутской области.