На Дальнем Востоке восстановили подачу электричества

На Дальнем Востоке восстановлена работа всех линий электропередачи, отключенных ранее из-за сбоя. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает ТАСС.

«Все пять воздушных линий [электропередачи] включены», — заявили в Федеральной сетевой компании (ФСК).

Ранее во вторник стало известно, что в результате перегрузки на Бурейской ГЭС без света остались более 600 тысяч местных жителей. Также было приостановлено движение поездов на участке железной дороги от станции Могочи в Забайкальском крае до Хабаровска.

Утром 1 августа Минэнерго сообщило, что на дальнем Востоке сработала защита энергосети, отключившая пять воздушных высоковольтных линий: «Бурейская ГЭС — Амурская» , «Бурейская ГЭС — Хабаровская», «Амурская — Хэйхэ», «Хабаровская — Волочаевка тяговая» и «Хабаровская — Левобережная». Вследствие этого Россия временно приостановила поставки электроэнергии в КНР.

Мощность сетей, отключенных от потребителей, из-за аварии на Дальнем Востоке оценивается в 1,15 тысячи мегаватт.