Прологом для вхождения Крыма в состав территории России стал референдум 1991 года. Такое мнение высказал глава республики Сергей Аксенов. Его слова приводятся на сайте регионального правительства.

Поздравляя крымчан с днем республики, Аксенов напомнил, что в начале 1990-х местные жители единодушно проголосовали за восстановление автономии в составе обновленного Советского Союза и подчеркнул, что тогда «голос народа не был услышан». «Крыму пришлось почти четверть века жить в условиях оторванности от России, экономического упадка, постоянного нагнетания межнациональной напряженности. Однако нам удалось избежать худшего сценария и не допустить превращения нашего полуострова в горячую точку», — уточнил глава региона.

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«По сути, это был "пролог" к Крымской весне. Мы начали свой путь в Россию, который завершился в марте 2014 года», — резюмировал Аксенов.

Референдум, о котором идет речь, состоялся 20 января 1991 года. Тогда большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легитимно.

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