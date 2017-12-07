Аксенов признался Путину в любви

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал решение президента России Владимира Путина баллотироваться на очередной президентский срок и признался ему в любви. Его слова цитирует агентство «Крыминформ».

«Мою позицию вы знаете — я всегда говорил, что нам такой президент нужен пожизненно. Крымчане хотели бы, я уверен, чтобы он был на своем посту постоянно», — сказал Аксенов.

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Он добавил, что теплые чувства к российскому лидеру испытывают все жители полуострова. «Президент спас жизни сотням тысяч крымчан, позволил избежать войны, и крымчане другого лидера в стране не видят. У нас сейчас национальный лидер один, который доказал, что работает на государство, на Россию. Мы его любим, ценим, уважаем. У крымчан к президенту слово "любовь", чего при Украине раньше никогда не было», — отметил Аксенов.

В среду, 6 декабря, на встрече с работниками ГАЗ в Нижнем Новгороде Владимир Путин объявил о своем желании баллотироваться на очередной президентский срок.

Путин был впервые избран президентом России в марте 2000 года, в 2004-м переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год занимал должность председателя правительства, а в 2012-м снова стал главой государства.