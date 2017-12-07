Собчак высказалась о решении Путина участвовать в президентских выборах

Телеведущая Ксения Собчак на встрече с жителями Нижнего Новгорода прокомментировала решение Владимира Путина баллотироваться на должность президента России в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Собчак.

«Кто-то сомневался, что будет иначе? Путин будет и через шесть лет, и пока здоровье будет позволять. Я не вижу здесь никакого события, мы все это знаем», — заявила телеведущая.

«Единственный способ показать, что мы есть — это участвовать в выборах», — сказала собравшимся Собчак. Она указала, что идет на выборы с целью одержать победу и быть услышанной.

«Я хочу, чтобы у нас был выбор и чтобы люди могли сами решать, кто лучше: Собчак, [Алексей] Навальный, Путин или [Григорий] Явлинский. А сейчас все решает Путин. И я не верю в такую систему», — резюмировала телеведущая.

О своем желании идти на новый президентский срок Владимир Путин заявил в среду, 6 декабря, во время встречи с работниками ГАЗ в Нижнем Новгороде.

18 октября Собчак объявила о намерении претендовать на высший государственный пост. Собчак объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу «против всех».

