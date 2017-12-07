Бывший президент России отреагировал на решение Путина идти на выборы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал правительство работать максимально внимательно и слаженно в ответственный период перед президентскими выборами, в которых намерен участвовать действующий глава государства Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 7 декабря.

«Хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная и четкая работа. Я не говорю, что вы до этого работали как-то иначе. Тем не менее, период действительно очень ответственный, прошу это иметь в виду», — сказал глава кабинета министров.

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Он также напомнил, что официально предвыборная кампания начнется после того, как Совет Федерации назначит дату выборов.

В среду, 6 декабря, на встрече с работниками ГАЗ в Нижнем Новгороде Владимир Путин объявил о своем желании баллотироваться на очередной президентский срок.

Дмитрий Медведев, занимавший пост главы государства с 2008 по 2012 год, в конце ноября опроверг свое участие в президентских выборах следующего года.

Путин был впервые избран президентом России в марте 2000 года, в 2004-м переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год занимал должность председателя правительства, а в 2012-м снова стал главой государства.