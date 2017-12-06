Путину напомнили о праве не участвовать в дебатах

Президент России Владимир Путин, заявивший о своем выдвижении на новый срок, имеет право отказаться от предвыборных дебатов. Об этом в среду, 6 декабря, сообщила ТАСС секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Майя Гришина.

«Закон говорит, что в общероссийских теле- и радиодебатах кандидат участвует лично, за исключением случаев, когда он не может участвовать по уважительной причине», — сказала она и пояснила, что кандидат может отказаться от дебатов из-за выполнения должностных обязанностей. Второй такой причиной является болезнь.

Согласно закону «О выборах президента РФ», в случае отказа кандидата от дебатов его могут представлять доверенные лица. Их список он должен будет принести в ЦИК лично вместе с необходимыми для выдвижения документами.

В ходе предвыборной кампании 2012 года Путина, тогда занимавшего пост премьер-министра, представляли кинорежиссер Никита Михалков и директор НИИ скорой помощи имени Джанилидзе, глава Российского медицинского общества Сергей Багненко. В 2004 году президент также отказался от участия в дебатах.

В среду, 6 декабря, Путин заявил на встрече с работниками завода ГАЗ, что намерен снова баллотироваться на пост главы государства. Избирательная кампания начнется в период с 7 по 17 декабря 2017 года, выборы состоятся 18 марта 2018 года.

Путин был впервые избран президентом России в марте 2000 года, в 2004-м переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год занимал должность председателя правительства, а в 2012-м снова стал главой государства.