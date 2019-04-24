Крым снова подключился к российскому электричеству после испытаний новых ТЭС

Крымская энергосистема успешно проработала в изолированном режиме более двенадцати часов и снова подключилась к энергомосту с Краснодарским краем. Об этом сообщается на сайте «Крымэнерго».

Испытания прошли 23 апреля в закрытом режиме с целью проверки работы Таврической и Балаклавской тепловых электростанций (ТЭС). «В период с 09:57 до 22:23 Крымская энергосистема работала изолированно от Единой энергетической системы России. В ходе испытаний последовательно проверено генерирующее оборудование энергосистемы в специально смоделированных режимах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что крымчане в период проведения испытаний были обеспечены электроэнергией в достаточном количестве.

Работы были успешно завершены 24 апреля в 01:24. Отмечается, что все запланированные энергетиками цели достигнуты.

Энергомост, связывающий Крым с материковой Россией, был запущен в мае 2016 года. Этому предшествовала энергоблокада, возникшая на полуострове годом ранее. 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен из-за подрыва опор линий электропередачи, идущих с Украины. В Крыму и Севастополе были введены режим ЧС и графики аварийных отключений электричества.

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