В Латвии заговорили о геноциде в Крыму

Сейм Латвии намерен рассмотреть резолюцию об осуждении целенаправленного геноцида со стороны СССР «в отношении всех народов, проживающих на оккупированных территориях». Отдельно в проекте заявления отмечается, что Латвия рассматривает как акт геноцида депортацию крымских татар в 1944 году. Об этом сообщает издание TV.net.

Поводом для постановки вопроса на голосование стали соответствующие выводы латвийского МИД, опубликованные в представленном сейму докладе. Инициатором стал депутат Янис Домбрава, известный своей националистической и антироссийской позицией. Единственным депутатом, кто не поддержал решение сейма, стал член партии «Согласие» Николай Кабанов.

При обсуждении документа парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица заявила, что в настоящее время крымские татары также подвергаются жестким репрессиям и нарушению прав человека со стороны российских властей. По ее словам, «ситуация в Крыму только ухудшается». Голосование по принятию резолюции пройдет в Сейме 16 мая.

Материалы по теме Эльфы против троллей Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры

В декабре 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила нарушения прав человека в Крыму, а также «репрессии» в отношении крымско-татарского населения полуострова. Автором резолюции выступила Украина. Ее поддержали 66 государств, в том числе страны Балтии.

Депортацию крымских татар как геноцид расценивают также и власти Украины. Соответствующее решение Верховная Рада приняла в 2015 году. Днем памяти геноцида крымских татар считается 18 мая.

Депортация крымских татар была осуществлена в мае 1944-го после освобождения Крыма от нацистских войск. Поводом стало сотрудничество представителей народа с немецкими захватчиками. В 1987 году генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев разрешил крымским татарам вернуться на полуостров, а спустя два года действия сталинского режима были признаны Верховным Советом СССР преступными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!