Дерусификацию школ в Латвии признали законной

Конституционный суд Латвии признал образовательную реформу, которая предполагает исчезновение русских школ, соответствующей конституции страны. Об этом сообщает ТАСС.

Решение огласила председатель суда Инга Зиемеле. «Решение суда окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его объявления», — подчеркнула она.

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В конце февраля группа депутатов парламента от партии «Согласие» подала иск в Конституционный суд страны с требованием проверить реформу на законность.

В октябре 2018 года министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в рамках реформы образования в стране предполагается радикальное сокращение преподавания в школах на русском языке. В частности, старшеклассники будут полностью переведены на обучение на государственном языке.

Реформа объясняется тем, что государство регулирует сферу образования и критерии аккредитации образовательных программ, поэтому вправе определять язык, на котором будет вестись обучение.

Русский язык является вторым по распространенности в Латвии. Дома на нем разговаривают 37 процентов жителей страны.

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