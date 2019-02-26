Дерусификацию латвийских школ проверят на законность

Конституционный суд Латвии рассмотрит иск депутатов сейма от «Согласия» по поводу законности языковой реформы в стране. Об этом сообщает Delfi.

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Истцы считают, что реформа противоречит статьям 91, 112 и 114 Конституции Латвии. Они заявляют, что реформа может стать инструментом принудительной ассимиляции и нарушает право национальных меньшинств на сохранение своей идентичности.

«Билингвальная система обучения в школах меньшинств доказала свою эффективность. Действующая система обеспечивает достижение декларируемой цели — включенности выпускников этих школ в общество. Они владеют госязыком на уровне, позволяющем продолжать учебу и быть конкурентоспособными на рынке труда», — заявил депутат Борис Цилевич, представляющий в суде интересы истцов.

«Ученики, для которых латышский не является родным языком, будут поставлены в неравное положение — то есть дискриминированы. В Латвии будут существовать школы с латышским языком обучения для латышских детей и школы с латышским языком обучения для детей из семей национальных меньшинств. Это и есть настоящая сегрегация в образовании», — добавил Цилевич.

В октябре 2018 года министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в рамках реформы образования в стране предполагается радикальное сокращение преподавания в школах на русском языке. В частности, старшеклассники будут полностью переведены на обучение на государственном языке.

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