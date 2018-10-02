Латвия не оставит шансов российской пропаганде

Министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил в интервью изданию «Европейская правда», что реформа образования не оставит шансов для распространения российской пропаганды и дезинформации.

Реформа предполагает радикальное сокращение преподавания в школах на русском языке, в частности старшеклассники будут полностью переведены на обучение на государственном языке. По словам Шадурскиса, противники нововведений — это пророссийские силы, которые не хотят, чтобы русские дети были лояльны другому государству.

«Кто-то в России очень не хочет, чтобы общество в Латвии было интегрировано. Ведь если наши дети (и русские, и латыши) будут учиться вместе, то, повзрослев, они будут способны жить в нормальном сплоченном обществе. Единое образование — это единственный путь к этому, иначе просто невозможно. Политикам, работающим на Кремль, абсолютно понятно, что тогда здесь просто не будет почвы для дезинформации и пропаганды — всего того, что сейчас называется русским миром», — отметил министр.

Шадурскис признал, что ограничение преподавания на русском — чисто политическое решение, однако элементов дискриминации в нем нет, поскольку изменения будут происходить постепенно, а также будет гарантирована возможность при желании изучать родной язык и культуру. Тем не мене ограничения коснулись только русского языка. Преподавать на языках ЕС по-прежнему разрешено.

В рамках подготовки реформы будут предусмотрены специальные языковые курсы для учителей. Шадурскис отметил, что все преподаватели обязаны знать латышский как минимум на уровне С1, но сейчас этим правилом пренебрегают, так как в средней школе допускается билингвальное обучение. Министр подчеркнул, что учителям, которые не смогут работать в новой системе, придется уволиться.

В Латвии есть два типа школ — латышские и школы национальных меньшинств. 60 процентов уроков в национальных школах преподают на латышском, 40 процентов — на национальном языке. В апреле президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил изменения в законодательстве, которые предусматривают перевод всех школ страны на государственный язык к 2021 году. Обучение в частных университетах и колледжах на русском языке также запрещено.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!