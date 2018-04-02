Русские школы Латвии оставили без русского языка

Президент Латвии Раймонд Вейонис в понедельник, 2 апреля, утвердил поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, которые предусматривают переход школ страны на обучение на латышском языке. Об этом сообщает пресс-служба латвийского лидера.

«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит всем молодым людям равные возможности получить качественное образование и строить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это образует более сплоченное общество и усилит государство», — говорится в сообщении Вейониса.

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Также глава Латвии подчеркнул, что у детей останется возможность изучать дисциплины, связанные с национальными меньшинствами страны и их культурой.

22 марта поправки к закону об образовании, который отменяет обучение на русском языке в школах страны, в третьем, окончательном чтении принял сейм Латвии. В январе переход школ Латвии на латышский язык одобрило правительство страны. До этого инициативу поддержала правящая коалиция сейма.

Предполагается, что реформа должна проводиться постепенно с 1 сентября 2019 года и завершиться в 2021-2022 учебном году. Дошкольное обучение и преподавание в начальных классах (с 1-го по 6-й) осуществляется по трем моделям (при этом половина предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-й классы) 80 процентов предметов будут читаться на латышском, в средней школе (10-12-й классы) обучение будет вестись исключительно на нем.

Переход к подобной системе власти планируют осуществить постепенно. В 2019-2020 учебном году 80 процентов обучения на латышском языке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020-2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах. В 2021-2022 учебном году обучение на латышском необходимо будет обеспечить уже на всем заключительном этапе основной школы (с 7-го по 9-й классы). В средней школе в 2020-2021 учебном году полностью на латышском языке будут учиться учащиеся 10-го и 11-го классов, через год к ним добавятся и двенадцатиклассники.

В мае 2017 года сейм Латвии принял в первом чтении и передал на рассмотрение комиссий законопроект, который предполагает увеличение штрафов за нарушение закона о государственном (латышском) языке до 10 тысяч евро в отдельных случаях, в числе которых необоснованное использование других языков. Авторы поправок заявили, что штрафы поспособствуют росту экономики.

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