В Латвии одобрили изгнание русского языка из русских школ

Правительство Латвии одобрило перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение полностью на латышском языке. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 23 января.

Соответствующие поправки к закону разработало Минобразования страны. Для того чтобы поправки вступили в силу, законопроект должен утвердить сейм (парламент республики). Ранее инициативу уже поддержала Правящая коалиция Латвии. Предполагается, что реформа должна проводиться постепенно с 1 сентября 2019 года и завершиться в 2021-2022 учебном году.

Как уточняет портал Delfi, дошкольное обучение и преподавание в начальных классах (1-6) останется билингвальным, на завершающем этапе основного образования (7-9-й класс) 80 процентов предметов будут читаться на латышском, в средней школе (10-12-й класс) — все.

В мае 2017 года сейм Латвии принял в первом чтении и передал на рассмотрение комиссий законопроект, который предполагает увеличение штрафов за нарушение закона о государственном (латышском) языке до 10 тысяч евро в отдельных случаях, в числе которых необоснованное использование других языков. Авторы поправок заявили, что штрафы поспособствуют росту экономики.

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