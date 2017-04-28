Мать пожаловалась на запретивший ей позвать детей по-русски латвийский ТЦ

Потерявшая детей в торговом центре в столице Латвии россиянка не смогла позвать их по громкоговорителю на родном языке, поскольку в этом ей отказали сотрудники. Они заявили, что по закону это запрещено. Об этом рассказала сама женщина в своем Facebook-аккаунте Anna Shape.

В посте указано, что инцидент произошел зимой в ТЦ Azur в Риге. Женщина отвлеклась, и ее дети спрятались в игровой комнате. «Когда я начала их искать, то, скажу откровенно, никто из работниц игровой комнаты даже не удосужился мне помочь», — написала она, добавив, что разговаривали с ней крайне сухо.

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Россиянка обратилась в информационный центр, где попросила позвать детей по именам. «Мне ответили, что звать могут исключительно на латышском языке, а по-русски "запрещает закон"», — поделилась женщина. Она заявила сотрудникам ТЦ, что подобного закона нет, но микрофон ей так и не дали. Тем не менее детей она нашла.

«Я специально прошлась по самым большим универмагам города и везде в информации получила ответ, что призыв о поиске или любая другая срочная информация могут быть сообщены на любом языке», — уточнила Anna Shape.

По данным РИА Новости, администрация ТЦ отказалась комментировать этот инцидент.

27 апреля сообщалось, что Центр государственного языка оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на 50 евро за общение с латвийскими школьниками на русском языке.