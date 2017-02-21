Суд оставил в силе штраф мэру Риги за русский язык в соцсетях

Суд Видземского предместья оставил без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра латвийской столицы Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в социальных сетях на иностранных языках. Об этом сообщает Delfi.

Из вердикта суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык. По закону, государственные и муниципальные учреждения предоставляют обществу информацию только на госязыке и лишь в отдельных исключительных случаях — на иностранном языке.

Материалы по теме Пытка языком Как Латвию раскалывают по языковому признаку

Как отмечается, в латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

ЦГЯ в июле 2016 года оштрафовал Ушакова на 140 евро за использование русского языка в Facebook. Градоначальник заявил, что намерен обжаловать это решение, а его администрация «продолжит общаться с людьми так же, как раньше, по крайней мере на трех языках: латышском, русском и английском».

В начале августа Ушаков заявил, что не намерен выплачивать штраф. Политик отметил, что с момента принятия решения о взыскании с него штрафа число подписчиков на русскоязычную страницу городской администрации увеличилось в полтора раза.

В Латвии проживают несколько сотен тысяч русскоязычных граждан. Официального статуса русский язык не имеет. В 2012 году был организован референдум о присвоении ему статуса государственного языка, однако большинство граждан проголосовало против.