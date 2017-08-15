Культура
 

Паулс посчитал больным дураком пожаловавшегося на его русскую речь латыша

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Раймонд Паулс
Раймонд Паулс

Композитор Раймонд Паулс прокомментировал жалобу гражданина Латвии, связанную с тем, что музыкант произнес торжественную речь на Дне города Лудза по-русски. Он назвал жалобщика больным дураком и предложил не обращать на таких людей внимания, передает Национальная служба новостей (НСН) во вторник, 15 августа.

«Да, мы шутили на сцене, пели популярные песни, несколько из них на русском. Что в этом плохого?» — отметил Паулс. Музыкант подчеркнул, что не считает, будто должен в чем-то оправдываться.

Ранее во вторник сообщалось, что латыш Эрик Далиба подал на композитора жалобу в Центр государственного языка. Его возмутило то, что Паулс говорил по-русски.

Центр государственного языка в Латвии следит, в частности, за соблюдением правил использования латышского языка в стране. Ведомство имеет право штрафовать граждан, которые не говорят по-латышски в публичной сфере или говорят недостаточно хорошо. Русский в Латвии имеет статус иностранного, при этом является родным как минимум для 25 процентов населения.

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