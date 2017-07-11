Мэру Даугавпилса пригрозили штрафом за общение на русском языке

Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии потребовал от мэра города Даугавпилс Андрея Элксниньша разъяснить, почему тот использовал русский язык на пресс-конференции. Об этом градоначальник сообщил во вторник, 11 июля, на своей странице в Facebook.

«На пресс-конференции неделю назад журналист задал вопрос на русском (...). На русском ему и ответил. Получил "письмо счастья" от Центра государственного языка. В стране других проблем нет как будто», — написал Элксниньш.

Градоначальник также опубликовал фотографии послания, поступившего ему от ЦГЯ. В письме указывается, что свои пояснения Элксниньш должен предоставить до 13 июля, в противном случае ему грозит штраф. Подчеркивается, что мэр должен был обеспечить перевод на латышский язык, если собирался в ходе общения с журналистами использовать иностранный язык, каковым в Латвии считается русский, передает портал Delfi.lv.

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27 апреля Центр государственного языка Латвии оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на 50 евро за общение с латвийскими школьниками на русском языке. Трансляция неформальной встречи велась в Facebook. «По мнению Центра госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения», — сообщил мэр.

В Латвии проживают несколько сотен тысяч русскоязычных граждан. Официального статуса русский язык не имеет.