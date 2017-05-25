В Латвии решили увеличить штрафы за русский язык для роста экономики

Сейм Латвии принял в первом чтении и передал на рассмотрение комиссий законопроект, который предполагает увеличение штрафов за нарушение закона о государственном (латышском) языке до 10 тысяч евро в отдельных случаях. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает портал Delfi.lv.

Целью поправок в аннотации законопроекта названо устранение «необоснованного использования других языков», а также рост экономики за счет взысканных штрафов. Законопроект поддержали 58 депутатов, против выступили 20 депутатов, двое в голосовании не участвовали.

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Документ, в частности, предполагает увеличение штрафа за «открытое неуважение к государственному языку». Сейчас он составляет до 350 евро, увеличиться он должен до 700 евро. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 250-700 евро с возможностью лишения должности, а для юридических лиц — до 10 тысяч евро. Штраф за неиспользование госязыка в объеме, предусмотренном должностными обязанностями, будет увеличен с 35 до 280 евро, при повторном таком нарушении в течение года штраф составит уже от 280 до 700 евро. При этом для государственного должностного лица предлагается увеличить штраф до 350-700 евро с возможностью увольнения.

Мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в Facebook высмеял инициативу националистов. «Какие-то страны по-прежнему по глупости пытаются развивать, например, производство. Они, наивные, не понимают, что экономику намного проще поднять с помощью штрафов за язык», — написал градоначальник.

В Латвии проживают два миллиона человек, около 40 процентов которых — русскоязычные. Из них 300 тысяч неграждан. Этот статус после распада СССР получили те, кто прибыл в страну после присоединения Латвии к Советскому Союзу в 1940 году. Этот период нынешние власти республики называют оккупацией. Права неграждан в республике ограничены.

Средняя зарплата в Латвии после уплаты налогов составляет около 600 евро.