Оппозиционер рассказал о сравнивающих русских со вшами латвийских политиках

Латвийский гражданский активист и оппозиционер Владимир Линдерман заявил, что большинство латвийских политиков разделяют взгляды депутата Сейма Эдвина Шноре, который пожаловался на нежелающих уезжать из страны «русских вшей». Об этом Линдерман сказал в интервью «Ленте.ру».

«Таких очень много. Это, во-первых, практически весь состав "Национального объединения", входящего в правительственную коалицию. Во-вторых, не меньше половины политиков в двух других правящих партиях — "Единстве" и "Союзе „зеленых“ и крестьян"», — сказал Линдерман.

Он отметил, что политики-националисты поддерживают идею «латышской Латвии» и мечтают сократить численность русских в Латвии с нынешних 35-37 до 10-12 процентов. По словам активиста, власти страны стремятся превратить русских из политически активного меньшинства в безопасное, с точки зрения правящих, «фольклорно-музейное» меньшинство.

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23 мая Линдерман обратился в Генеральную прокуратуру республики с требованием начать уголовный процесс против депутата парламента Шноре, который пожаловался на «русских вшей», которых не получается выгнать из страны. Парламентарий 19 мая опубликовал статью, где отметил русификацию Латвии. «Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь», — писал он.

В Латвии проживают два миллиона человек, около 40 процентов которых — русскоязычные. Из них 300 тысяч неграждан. Этот статус после распада СССР получили те, кто прибыл в страну после присоединения Латвии к Советскому Союзу в 1940 году. Этот период нынешние власти республики называют оккупацией. Права неграждан в республике ограничены.