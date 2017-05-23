В Латвии активист потребовал наказать пожаловавшегося на «русских вшей» депутата

Латвийский гражданский активист Владимир Линдерман обратился в Генеральную прокуратуру республики с требованием начать уголовный процесс против депутата сейма (парламента) Эдвина Шноре, сравнившего русскоязычное население страны со вшами. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Отправил заяву в Генпрокуратуру. Прошу начать уголовный процесс против борца с "русской вошью"», — написал Линдерман. По его словам, уподобление людей другой национальности вшам, тараканам, червякам, бациллам является типичным приемом нацистской пропаганды. «Цель — подготовить массовое сознание к их убийству, ведь вшей и тараканов не жалко раздавить», — отметил активист.

Он добавил, что высказывание Шноре попадает под действие статей Уголовного кодекса Латвии о возбуждении национальной, этнической и расовой розни, а также о подстрекательстве к геноциду.

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19 мая сообщалось, что Шноре пожаловался на «русских вшей», которых не получается выгнать из страны. Парламентарий опубликовал статью, где отметил русификацию Латвии. «Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь», — написал депутат.

В декабре 2016-го латвийская националистическая партия «Отечеству и свободе/ДННЛ» приняла резолюцию с призывом способствовать отъезду из страны нелояльных русскоязычных жителей.

В Латвии проживают два миллиона человек, около 40 процентов которых — русскоязычные. Из них 300 тысяч неграждан. Этот статус после распада СССР получили те, кто прибыл в страну после присоединения Латвии к Советскому Союзу в 1940 году. Этот период нынешние власти республики называют оккупацией. Права неграждан в республике ограничены.

