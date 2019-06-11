На Украине назвали ошибкой победу Зеленского на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания и мира при нем не будет. Об этом заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Народный депутат отметил, что, несмотря на колоссальную поддержку, Зеленский не спешит работать над проблемами в стране. «Я тысячу раз извиняюсь за Зеленского и за себя, но я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь: да, мы ошиблись еще раз, к сожалению», — сказал Рабинович.

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Он отметил, что выбрать Зеленского президентом Украины нужно было для того, чтобы сместить с этого поста Петра Порошенко.

Ранее 11 июня «Оппозиционная платформа» обвинила Зеленского в желании сохранить репрессивную систему политического преследования и расправы над инакомыслящими. В частности, в партии назвали «грязными комбинациями» заявления пресс-секретаря президента Юлии Мендель и пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган по поводу визита в Москву Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

В апреле Рабинович заявил, что после победы Зеленского на выборах в стране ничего не изменится, так как полномочия главы государства ограничены. Позже депутат сравнивал нового лидера Украины с его предшественником Петром Порошенко, отметив, что оба президента кормят граждан чепухой.

Одним из главных предвыборных обещаний Зеленского стало прекращение огня в Донбассе и возвращение военнопленных.

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