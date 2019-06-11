Украинская оппозиция обвинила Зеленского в «грязных комбинациях»

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила президента Украины Владимира Зеленского в желании сохранить репрессивную систему политического преследования и расправы над инакомыслящими. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте партии.

В частности, в «Оппозиционной платформе» назвали «грязными комбинациями» заявления пресс-секретаря президента Юлии Мендель и пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган по поводу визитов в Москву лидеров партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

«Синхронность этих заявлений, как и мгновенное начало уголовного расследования, говорят о том, что и Генпрокуратура Украины, и СБУ, и президент Зеленский заинтересованы в сохранении коррумпированной и репрессивной системы политического преследования и расправы над инакомыслящими», — считают в «Оппозиционной платформе».

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«Система произвола, заказных уголовных дел и политических репрессий, активно использовавшихся преступной властью [бывшего президента Петра] Порошенко, не только не разрушена с приходом президента Зеленского, но и активно им используется», — говорится в заявлении.

Ранее Мендель рекомендовала генеральному прокурору Юрию Луценко обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в Россию.

22 марта бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве. Они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину, действие которого истекает в текущем году, и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива. 7 июня Бойко и Медведчук провели еще одну встречу по вопросам газовых поставок с главой Газпрома Алексеем Миллером.

После визита Бойко и Медведчука в Россию на Украине возбудили уголовное дело в отношении пограничников, которые выдали разрешение политикам на пересечение границы.

Согласно опубликованным 10 июня данным, большинство украинцев хотело бы видеть следующим премьер-министром страны именно Бойко.

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