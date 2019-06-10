Украинцы захотели видеть премьером летавшего в Москву оппозиционера

Большинство участников опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), хотели бы видеть следующим премьер-министром Украины представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Согласно результатам исследования, 12,9 процента опрошенных хотят видеть на посту премьера Бойко.

11,3 процента видят в премьерском кресле лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 8,1 процента — бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко, 7,7 процента — нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана; четыре процента — экс-министра обороны Анатолия Гриценко из партии «Гражданская позиция».

Бывший президент Петр Порошенко делит отметку в 2,6 процента с мэром Львова Андреем Садовым. Еще 2,2 процента хотели бы, чтобы правительство возглавил Арсений Яценюк, ранее дважды занимавший пост премьера.

При этом 36 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос социологов.

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22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве. Они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину, действие которого истекает в текущем году, и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива.

После визита Бойко и Медведчука в Россию на Украине возбудили уголовное дело в отношении пограничников, которые выдали разрешение политикам на пересечение границы.

В марте 2019 года Бойко принял участие в президентских выборах на Украине. В первом туре он занял четвертое место, уступив Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. За Бойко проголосовали 11,68 процента избирателей.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Согласно данным последнего предварительного опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в парламент могут пройти пять партий: «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского, «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) Порошенко, «Батькивщина» Тимошенко и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

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