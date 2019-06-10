Украинцы захотели видеть премьером летавшего в Москву оппозиционера

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Юрий Бойко

Большинство участников опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), хотели бы видеть следующим премьер-министром Украины представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Согласно результатам исследования, 12,9 процента опрошенных хотят видеть на посту премьера Бойко.

11,3 процента видят в премьерском кресле лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 8,1 процента — бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко, 7,7 процента — нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана; четыре процента — экс-министра обороны Анатолия Гриценко из партии «Гражданская позиция».

Бывший президент Петр Порошенко делит отметку в 2,6 процента с мэром Львова Андреем Садовым. Еще 2,2 процента хотели бы, чтобы правительство возглавил Арсений Яценюк, ранее дважды занимавший пост премьера.

При этом 36 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос социологов.

22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве. Они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину, действие которого истекает в текущем году, и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива.

После визита Бойко и Медведчука в Россию на Украине возбудили уголовное дело в отношении пограничников, которые выдали разрешение политикам на пересечение границы.

В марте 2019 года Бойко принял участие в президентских выборах на Украине. В первом туре он занял четвертое место, уступив Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. За Бойко проголосовали 11,68 процента избирателей.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Согласно данным последнего предварительного опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в парламент могут пройти пять партий: «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского, «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) Порошенко, «Батькивщина» Тимошенко и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

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