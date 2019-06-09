Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах. Об этом он сообщил телеканалу «Громадське» на предвыборном съезде партии.

«Если мы победим на выборах, то — да», — ответил Порошенко на вопрос, рассматривает ли он возможность стать премьер-министром.

Экс-глава государства и лидер «Европейской солидарности» также подчеркнул, что несет полную ответственность не только за решения его партии, но за действия фракции «Блок Петра Порошенко».

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Ранее в мае Порошенко объяснил, почему не сможет уйти из политики. Он подчеркнул, что останется в политике не ради должности, а чтобы «защитить уже завоеванное в государственном строительстве». Бывший президент намерен не позволить свернуть курс страны с членства в ЕС и НАТО.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Согласно данным последнего предварительного опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в парламент могут пройти пять партий: «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

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