Команда Зеленского обвинила Порошенко в провокации

Администрация президента Украины (АП) начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом пресс-служба АП сообщила в своем Facebook.

Сообщается, что замглавы АП по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов речей Зеленского и Порошенко. Предварительно установлено, что работники МИД, готовившие тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать спичрайтерами Порошенко.

«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — заявили в пресс-службе.

Замешанным сотрудникам МИД пообещали «жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы» в случае подтверждения частного их сотрудничества с командой Порошенко.

Ранее Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском заявил, что после вступления Киева в Евросоюз Россия «похоронит свои имперские амбиции». Аналогичную речь ранее произнес Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!