Зеленский дословно повторил речь Порошенко об империализме России

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском заявил, что после вступления Киева в Евросоюз Россия «похоронит свои имперские амбиции». Аналогичную речь ранее произнес бывший глава государства Петр Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». Слова Зеленского приводит пресс-служба его администрации в Twitter-аккаунте.

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — сказал украинский лидер.

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Позже бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что Зеленский вырвал эту цитату из выступления экс-главы государства. «Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность". Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко», — написал он в своем Facebook-аккаунте.

Цеголко также посоветовал Зеленскому в дополнение к корректору нанять спичрайтера.

Ранее 5 июня депутаты Верховной Рады Вадим Рабинович и Надежда Савченко обвинили Зеленского в подражании Порошенко. В частности, члены парламента отметили схожесть заявлений двух президентов во время их зарубежных визитов.

Порошенко во время пребывания на посту президента Украины не раз говорил о неком имперском проекте России. Так, в конце марта он заявил, что Киев шаг за шагом продолжит идти своим путем, возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. В октябре 2018 года бывший глава государства отметил, что Украина принадлежит к другой цивилизации, где человеческую жизнь не приносят в жертву «имперским амбициям».

«Европейская солидарность» — это бывший «Блок Петра Порошенко». В качестве основных принципов новой идеологии партии заявлены «достоинство, патриотизм, демократия, справедливость». 31 мая на съезде «Европейской Солидарности» ее лидером был избран Порошенко.

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