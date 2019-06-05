Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Причиной обвинений стало дословное повторение Зеленским на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском речи, которую ранее произнес Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». По предварительным данным, министерство готовило тезисы для брифинга Зеленского, в то же время работая на Порошенко.

«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — говорится в сообщении.

По данному поводу инициировано служебное расследование. Отмечается, что если подозрения подтвердятся, то администрация президента сделает «жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы».

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