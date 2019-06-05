Украинские депутаты обвинили Зеленского в подражании Порошенко

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные во время официального визита в Брюссель, оказались схожи с заявлениями его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко. Об этом написал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в авторской колонке на сайте «112 Украина».

«Украинцы голосовали за Зеленского как совершенно другого человека, который не будет повторять ошибок Порошенко и в конце концов закончит войну. И что же мы видим? Зеленский поехал в Брюссель, где показал себя типичным "Порошенко"», — написал Рабинович.

В качестве примеров схожести Зеленского и Порошенко депутат привел их заявления о пути Украины в НАТО, увеличении количества учений в Черном море и агрессии России. «Пять лет нас кормили этой чепухой, и вот опять <…> Я уверен, что настолько бездумная политика приведет Зеленского к такому же тупику, в каком оказался Порошенко. А ведь не прошло и двух месяцев после выборов», — заключил Рабинович.

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К аналогичному выводу пришла и народный депутат Надежда Савченко. В эфире телеканала NewsOne она заявила, что после визита президента Украины в Брюссель никаких изменений в политике Киева и конфликте в Донбассе не будет, как не было и при Порошенко.

4 июня Зеленский начал первый зарубежный визит в качестве президента — в Брюссель. Там он встретился и пообщался с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. При знакомстве стороны обменялись колкостями в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко: Юнкер назвал Зеленского своим новым другом, а тот, в свою очередь, отметил, что «новый лучше старого».

В конце мая министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что политика нынешнего и бывшего президентов Украины одинакова. По словам дипломата, Зеленский отличается от Порошенко лишь физически.

Петр Порошенко руководил страной с июня 2014 года. В мае 2019-го его место занял Владимир Зеленский.

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