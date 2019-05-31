В Польше назвали отличия Зеленского от Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отличается от своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко поведением и физической формой. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает УНИАН.

Дипломат добавил, что политика нынешнего и бывшего президентов Украины аналогична. «Это проевропейская политика. Это политика, которая имеет целью улучшить жизненные условия украинцев, урегулировать конфликт в Донбассе», — сказал он.

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Чапутович уточнил, что за последние полгода он дважды встречался с Порошенко и столько же — с Зеленским.

В пятницу, 31 мая, украинский лидер провел встречу с главами МИД Польши и Швеции. В ходе переговоров Зеленский выразил надежду на продолжение санкций против России до тех пор, пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины.

Накануне, 30 мая, стало известно о жалобах Порошенко на то, что США недостаточно поддерживали его в ходе президентских выборов. В Вашингтоне заметили, что готовы продолжать сотрудничество с Украиной вне зависимости от того, кто возглавляет страну.

Порошенко руководил страной с июня 2014 года.

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