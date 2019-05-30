США рассказали о жалобах Порошенко на недостаточную помощь на выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался на то, что США недостаточно поддерживают его в ходе президентских выборов. Об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время выступления в Фонде Карнеги, трансляция доступна на сайте фонда.
По словам Волкера, Порошенко был недоволен тем, что Белый дом мало делает для его победы. «Наш ответ был таков: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что США готовы продолжать сотрудничество с Украиной вне зависимости от того, кто возглавит страну.
Волкер не уточнил, при каких обстоятельствах Порошенко говорил о недостаточной помощи США.
Перед вторым туром украинских выборов Волкер заявил, что Порошенко имеет больше преимуществ, чем его оппонент Владимир Зеленский. По мнению политика, плюсы Порошенко в том, что он провел гораздо больше реформ, чем кто-либо за последние 20 лет на Украине, а также выступает против российского лидера Владимира Путина.
Президентские выборы на Украине прошли в два тура — 31 марта и 23 апреля. Порошенко набрал 24,45 процента голосов, нынешнего президента страны Владимира Зеленского поддержали 73,22 процента избирателей.