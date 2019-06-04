Зеленский и глава Еврокомиссии посмеялись над Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого зарубежного визита в качестве главы государства провел встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. При знакомстве политики обменялись колкостями в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко, передает РИА Новости.

Во время рукопожатия Зеленского и Юнкера на фоне флагов ЕС и Украины главе Еврокомиссии был задан вопрос из зала, не скучает ли он по «своему старому другу» Порошенко. Юнкер в ответ, не отпуская руки Зеленского, заявил, что у него теперь «есть новый» друг, и засмеялся.

Зеленский в ответ на эту шутку с улыбкой на лице добавил по английски: «Я лучше. Новый лучше старого».

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В мае этого года Константин Елисеев, тогдашний заместитель главы администрации Порошенко, заявил, что во время последней встречи Юнкера с Порошенко, которая состоялась в рамках последнего зарубежного визита пятого президента Украины, глава Еврокомиссии заплакал от грусти.

Свой первый зарубежный визит, который проходит 4 и 5 июня, Зеленский нанес в Брюссель. Помимо встречи с главой Еврокомиссии, программа его поездки предусматривает переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Основными темами встреч станут вооруженный конфликт в Донбассе, активизация международных усилий для его урегулирования и план дальнейших реформ на Украине.

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