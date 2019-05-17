Порошенко довел Юнкера до слез

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Жан-Клод Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на последней встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя главы администрации украинского лидера Константина Елисеева.

Он сообщил, что Юнкер пригласил действующего главу Украины в свой кабинет. «Он очень умилился, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за пять лет они почти сроднились», — рассказал Елисеев.

Встреча в Брюсселе по случаю десятой годовщины «Восточного партнерства» состоялась 13-14 мая и была последней для Порошенко в качестве украинского лидера, 20 мая пройдет инаугурация победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.

На встрече 14 мая Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого за «личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Евросоюзом».

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