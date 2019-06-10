Команда Зеленского потребовала репрессий против летавшего в Москву оппозиционера

В администрации президента Украины рекомендуют генеральному прокурору страны Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нас удивляет, что генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессор, встречались там с представителями страны-агрессора, наибольшей государственной компании», — заявила на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она потребовала от Луценко «принять правовые решения».

Согласно опубликованным ранее данным, большинство украинцев хотело бы видеть следующим премьер-министром страны именно Бойко.

22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве. Они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину, действие которого истекает в текущем году, и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива.7 июня Бойко и Медведчук провели еще одну встречу по вопросам газовых поставок с главой Газпрома Алексеем Миллером.

После визита Бойко и Медведчука в Россию на Украине возбудили уголовное дело в отношении пограничников, которые выдали разрешение политикам на пересечение границы.

В марте 2019 года Бойко принял участие в президентских выборах на Украине. В первом туре он занял четвертое место, уступив Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. За Бойко проголосовали 11,68 процента избирателей.

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