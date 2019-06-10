Украинские шахтеры перекрыли дороги из-за невыполненного обещания Зеленского

Львовские шахтеры перекрыли дороги, ведущие в Польшу, из-за трехмесячных долгов по зарплатам и упадка угольной отрасли. Как пишет «Страна.ua», в понедельник, 10 июня, все шахты Западной Украины остановили работу.

Около 200 горняков вышли с шахтерскими флагами на оживленные трассы и пропускают только общественный транспорт и машины с детьми. Среди автомобилистов акция протеста вызвала гнев — им приходится стоять в многокилометровых пробках и искать объездные пути.

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Сами шахтеры пригрозили поехать в Киев и пикетировать дома премьер-министра Владимира Гройсмана и министра энергетики Игоря Насалика. Последний пообещал выделить 300 миллионов гривен (726 миллионов рублей), чтобы покрыть долги по зарплатам, однако, по словам горняков, этих средств хватит лишь на выплаты за март.

«Кроме денег есть и более глобальная проблема — уголь не отгружают из-за того, что министерство энергетики установило цену, которую на рынке не готовы платить. Мы готовы сами продавать уголь, без министерства, а оно на это не идет», — сказал один из бастующих Андрей Хмиль.

Он добавил, что многие рабочие уезжают на заработки в Польшу, а другие терпят.

30 мая шахту «Лесная» во Львовской области посетил президент Украины Владимир Зеленский. Там он пообщался с семьей погибших на предприятии горняков и другими шахтерами. Рабочие рассказали главе государства о своих финансовых проблемах, а тот в свою очередь пообещал помочь им. После встречи Зеленский провел заседание, одной из тем которого стали долги по зарплатам.

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