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Журналист грубо обошелся с плачущей вдовой шахтера и подвергся критике

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Журналист украинского телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский грубо повел себя с женой шахтера, погибшего во Львовской области. Как сообщает портал InfoResist, инцидент произошел во время съемки сюжета.

Во время интервью Ганапольский попросил ассистентку принести воды. Плачущая супруга погибшего посчитала такую просьбу проявлением заботы и сказала, что не хочет пить. Однако журналист ответил: «Я хочу! Причем тут вы?»

Позднее журналист продолжил общение с женой шахтера. Ранее канал «Прямой» купил жилье семье погибшего мужчины. Вдова и трое ее детей получили трехкомнатную квартиру.

Пользователи Twitter в комментариях к посту выразили недовольство просьбой Ганапольского. «При чем тут вы? Не мешайте нам пиариться!» — оценил ситуацию SergiyYunak. «Хорошо, что без шаурмы обошлись....для выражения соболезнования», — заметил golubkovmm.

Телеканал «Прямой» нередко связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Сам политик отрицает причастность к управлению каналом.

В ночь на 29 мая на шахте «Лесная» в селе Селец произошло обрушение породы. Под завалами оказались два человека, они погибли.

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