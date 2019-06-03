Канал поспорившей с Зеленским журналистки купил квартиру семье погибшего шахтера

Телеканал «Прямой», который связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, приобрел квартиру для семьи Михаила Павлика, погибшего на шахте «Лесная» во Львовской области. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что вдова и трое детей погибшего получили трехкомнатную квартиру в доме, где они раньше снимали жилье. На оформление сделки о переходе права собственности приехал ведущий «Прямого» Матвей Ганапольский.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область на шахту «Лесная», где погибли два горняка, вступил в словесную перепалку с корреспондентом телеканала «Прямой» по поводу квартиры для семьи погибшего.

Журналистка канала сказала президенту, что матери погибших прождали его целый день. «Я не приехал? Или потому, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям. Вот давайте, "Прямой" канал, мы с вами пообещаем, и вместе с вами... 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру», — заявил в ответ Зеленский. Сотрудница телеканала заявила, что готова поделиться своей зарплатой, после чего спор завершился. Позже Зеленский пообещал лично приобрести недвижимость для семьи погибшего шахтера.

В ночь на 29 мая на шахте «Лесная» в селе Селец Львовской области произошло обрушение породы. Под завалами оказались два человека, они погибли.

Телеканал «Прямой» начал вещание в августе 2017 года. Его не раз критиковали за пиар бывшего президента страны Петра Порошенко. 27 мая сообщалось, что против него возбудили новое уголовное дело о возможном незаконном завладении «Прямым». Сам политик отрицает свою причастность к управлению каналом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!